Amministrative 2019, Edo Zacchei lancia i dieci punti per Sinalunga

Lavoro, attività, rivalutazione, legalità, decoro e dialogo diretto con il territorio, i punti principali del programma del candidato sindaco di centrosinistra Edo Zacchei

Costituire da subito una rete di relazioni fra l’amministrazione, le associazioni di categoria e gli imprenditori del territorio per favorire una crescita economica del nostro tessuto produttivo e favorire il dialogo diretto con il territorio. Ascoltare il territorio per favorire la sinergia dell’Amministrazione con le varie forze economiche, sono due dei punti fondamentali del programma del candidato Sindaco della coalizione del centrosinistra Edo Zacchei. Un lavoro di ascolto, confronto e di ricerca di nuovi investitori per consentire la nascita di un indotto per arrivare allo sviluppo di nuove attività di produzione e trasformazione.Riqualificare i centri storici in modo da consentire la nascita di strutture commerciali di eccellenza, come laboratori artigianali di qualità o negozi di prodotti tipici, avviando la collaborazione con l’associazione Slow Food; così facendo, grazie a linee di credito agevolate, sarà possibile favorire lo sviluppo di start-up innovative. I borghi, i centri e i palazzi storici, tesori del nostro territorio, saranno al centro di particolari rivalutazioni per realizzare percorsi in grado di unire la bellezza dei luoghi e le realtà enogastronomiche del territorio, incrementando la promozione anche attraverso un potenziamento dei servizi dell’Ufficio Turistico e creando una rete sia con i comuni limitrofi che con le associazioni e le Pro Loco.“È importante riqualificare le strutture esistenti e lo faremo con particolare cura. Oltre ai borghi, ai centri e ai palazzi storici, realizzeremo opere di riqualificazione anche per gli impianti e i servizi usufruiti dai giovani atleti, in modo da realizzare strutture di aggregazione e ricreative, che possano divenire luogo di incontro e confronto per la collettività” spiega il candidato sindaco.Verranno organizzate iniziative per la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici del territorio, come la Chianina, il pomodoro e l’aglione della Valdichiana. Inoltre, per tramandare la memoria etnografica di Sinalunga, in virtù dell'importanza storica e antropologica del territorio, verrà creata un’esposizione dedicata all'artigianato e agli attrezzi agricoli.Attenzione particolare alle fasce più deboli della popolazione: verranno ottimizzati i servizi dall’ASP per favorire uno sviluppo sociale equilibrato e orientato al benessere della comunità. Verrà istituito un tavolo permanente per la disamina delle questioni che coinvolgono in particolare i giovani per campagne d’informazione e sensibilizzazione sui temi come il bullismo, il cyber bullismo, pericoli derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.“Ci sarà una manutenzione continua dei plessi scolastici, istituiremo un fondo per le visite d’istruzione per i progetti di cittadinanza attiva e non ultimo valorizzeremo il consiglio dei ragazzi. Rivaluteremo la centralità, all’interno della nostra comunità, del teatro Ciro Pinsuti favorendone l’accesso all’Istituto Comprensivo e alle associazioni del territorio e incentivare le attività già svolte in Biblioteca, rendendola luogo di confronto” prosegue Edo Zacchei.Nel programma della coalizione del centrosinistra non mancherà l’attenzione verso l’ambiente e il decoro pubblico. Le direttive, infatti, inducono a impegnare le prossime amministrazioni nella manutenzione del territorio, e la cura del decoro urbano rappresenterà un vero e proprio segnale culturale per rendere il Comune di Sinalunga plastic free, ovvero niente più sacchetti, piatti, bicchieri, posate e cannucce di plastica negli edifici pubblici e nelle manifestazioni pubbliche come feste e sagre. Infine continua il progetto di videosorveglianza nelle aree sprovviste per un controllo capillare di tutto il territorio comunale.