''I benefici del Camminare'', il convegno al circolo Arci di Ragaiolo

Appuntamento venerdì 10 maggio alle ore 21 a Sinalunga

Un convegno su “I benefici del Camminare” per comprendere come passeggiare sia molto salutare per il nostro organismo. E’ quello in programma venerdì 10 maggio a Sinalunga nei locali del circolo Arci di Rigaiolo (ore 21) nell'ambito dell'iniziativa “Sinalunga Cammina” che prevede un fitto calendario di passeggiate ludico-motorie di 6 o 7 chilometri in varie zone del territorio comunale. Il convegno è organizzato dal Circolo ARCI di Rigaiolo, dall'Associazione Atletica Sinalunga e ASD Arezzo Nordic Walking, in collaborazione con il Comune di Sinalunga, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituto Maria Redditi e la Clinica del Sale.All’incontro interverranno Alessandro Aramini, podologo posturologo; Silvio Giglio,fisioterapista osteopata che illustrerà i benefici delle camminate per il nostro organismo e le possibilità di intervento da parte dell'osteopata nella cura delle principali problematiche derivanti da un'errata deambulazione; Giulia Bassi, dietista specializzata in Scienze dell'Alimentazione e Irene Del Ciondolo, medico specializzato in Scienze dell'Alimentazione che tratteranno il binomio sport e nutrizione per una relazione equilibrata e appagante fra cibo, corpo e movimento posto che l'educazione allo sport non può prescindere da una corretta educazione e informazione alimentare.I prossimi appuntamenti per le camminate in gruppo sono sabato 18 maggio con partenza alle ore 16:30 dall'Istituto Maria Redditi di Sinalunga località Poggio Baldino; sabato 1 giugno con partenza alle ore 17 dai giardini di Rigaiolo e sabato 22 giugno con partenza alle ore 21 dal Circolo Arci di Rigaiolo.