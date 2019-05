Domenica su due ruote a Sinalunga con ''Bimbimbici''

Il 19 maggio ritrovo alle ore 10 al parcheggio del centro commerciale “I Gelsi”

Tutti in sella per una “nuova fiaba della bicicletta”. E’ la 20esima edizione di “Bimbimbici”, la manifestazione dedicata ai più piccoli in programma domenica 19 maggio a Sinalunga.Il programma della giornata prevede la partenza alle ore 10 con ritrovo a Pieve di Sinalunga al parcheggio del Centro commerciale “I Gelsi” e accoglienza del Comitato Soci Coop di Sinalunga; alle ore 10,30 la partenza lungo i due percorsi, quello più “avventuroso” da 12 km e quello ridotto da 4 km. Al termine della passeggiata in bici a tutti i partecipanti sarà offerta una gustosa merenda a cui seguirà la lezione di educazione stradale tenuta dal Corpo di Polizia Municipale di SinalungaLa giornata è organizzata dal Comune di Sinalunga e Coop Centro Italia, in collaborazione con Donkey Bike Club, Misericordia di Sinalunga e il Centro Sociale Auser “Arcobaleno” Pieve di Sinalunga.