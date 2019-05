Elezioni 2019, l’appello al voto di Edo Zacchei candidato sindaco della coalizione centrosinistra per Sinalunga

Attività, lavoro e decoro, sono le tre parole chiave che hanno accompagnato la campagna elettorale di Edo Zacchei durante questi mesi

“Mancano pochi giorni alla tornata elettorale a cui il Comune di Sinalunga, come molti altri Comuni d’Italia, è chiamato a rispondere. Il 26 maggio 2019 è una giornata importante perché non si vota solo per eleggere il nuovo Sindaco e il Consiglio Comunale, ma anche per il rinnovo del Parlamento Europeo." Così l'appello al voto del candidato a sindaco della lista Centrosinistra per Sinalunga, Edo Zacchei."Le giovani generazioni sono nate in un’Europa senza dazi, senza mura, con un welfare universale e protette dall’euro. Domenica 26 maggio siamo chiamati a tutelare tutto questo per poter continuare a costruire il nostro Paese da lasciare in eredità ai cittadini del domani. Per far sì che il progetto Europa, così come era stato concepito, possa generare opportunità per tutti, al sovranismo, alla chiusura e all’egoismo vanno opposte speranza, apertura e accoglienza.Quando ho accettato di candidarmi a Sindaco per la coalizione di centrosinistra per Sinalunga, ho fatto miei questi valori e mi sono chiesto cos’è che sarebbe servito al nostro territorio per essere più aperto, accogliente e per dare più speranza ai giovani. Questa risposta l’ho trovata proprio nei principi europeisti, che applicandoli al nostro territorio, ho tradotto con: attività, intesa come operatività, lavoro e decoro. Tre parole chiave che hanno accompagnato la mia campagna elettorale di questi mesi e le tre parole più pronunciate dai tanti cittadini che ho incontro negli eventi pubblici per tutto il territorio.In questi incontri è venuta fuori l’esigenza, che per costruire il nostro futuro, c’è bisogno di cambiare passo nella strada già intrapresa dall’amministrazione uscente, un approccio diverso e di più ampio respiro. Io non mi sento il peso del passato e delle vecchie amministrazioni: Sinalunga, e le sue frazioni, in questi anni è stata rappresentativa, ma adesso deve essere anche propositiva e partecipativa, camminare a braccetto con tutte le realtà del nostro territorio per costruire sinergie e realizzare tutti i punti del nostro programma.Se sarò eletto Sindaco mi metterò a servizio dei cittadini per dare risposte concrete ai bisogni e alle necessità che molti ci hanno espresso durante gli incontri. Tutta la mia squadra, con grande senso di responsabilità e di dovere, sarà in campo per dare il meglio alla comunità in cui viviamo, e tutto questo sarà possibile grazie alla fiducia che vorrete dimostrarci domenica 26 maggio accordandoci la vostra preferenza.Il voto per la coalizione di centrosinistra è importante per scrivere il futuro di Sinalunga, perché un Comune che realizza, è anche un Comune che progetta e che sogna. Buon voto!”