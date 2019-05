Nuove Acque rende noto che mercoledì 29 maggio è stato programmato un intervento di manutenzione al serbatoio dei Frati a Sinalunga.Nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 13.00, si potranno verificare momentanee interruzioni dell’erogazione idrica in via C. Rosselli, via A. Moro, via L. Sciascia e via A. Moravia.Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.