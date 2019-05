Sinalunga, il neo sindaco Edo Zacchei ringrazia i suoi elettori

“La mia sarà un’amministrazione aperta al dialogo per l’interesse di tutti i cittadini di Sinalunga"

“Con la mia elezione a Sindaco finisce un cammino interessante e inizia un percorso importante per me e per tutto il territorio di Sinalunga. Sono consapevole che dovrò fare l’impossibile per trovare soluzioni e dare risposte alle richieste e ai bisogni di tutti voi cittadini che mi avete esortato durante il lungo periodo elettorale appena concluso.Per arrivare a questo traguardo, che non è altro che un punto di partenza, ho fatto un percorso vero e reale insieme alle altre due candidate a Sindaco, Marcella Biribò per la lista civica Sinalunga si Rinnova e Angelina Rappuoli della lista civica Angeliana per Sinalunga. La nostra è stata una campagna elettorale pulita, basata sul sano antagonismo politico e programmatico, senza andare mai a intaccare il nostro essere sinalunghesi nel cuore. Abbiamo tutti lavorato per proporre e portare il meglio in questa comunità attraverso le nostre idee, i nostri programmi e le nostre riposte.Sono stato eletto Sindaco con 3244 preferenze e per questo dico grazie a tutti i sinalunghesi per la fiducia che hanno riposto in me e nella squadra che andrà a guidare questo Comune per i prossimi cinque anni. Guardando i risultati delle elezioni per il Parlamento europeo, per la mia coalizione non era scontato superare il 50% ma esserci riusciti dà forza a me e a tutta la maggioranza che andrà ad amministrare con orgoglio questo Comune. Adesso è importante continuare il dialogo e il confronto, non solo con i cittadini, ma anche con tutte quelle persone che siederanno nei tavoli dell’opposizione, perché credo che un Comune possa diventare ancora più grande se c’è una condivisione d’intenti, vedute e obiettivi da raggiungere e tutto ciò si può ottenere solo se c’è collaborazione e controllo da parte di chi siede dall’altra parte.La mia sarà un’amministrazione aperta al dialogo per l’interesse di tutti i cittadini di Sinalunga. I problemi da affrontare sono tanti e quindi è importante già da oggi iniziare a progettare soluzioni alle problematiche più immediate. Grazie a tutti i sinalunghesi e spero di essere un buon Sindaco per tutti voi e per tutto il nostro bellissimo Comune. E adesso al lavoro per scrivere il futuro di Sinalunga!”