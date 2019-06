Edo Zacchei nomina la giunta che andrà a guidare il Comune di Sinalunga

Tre uomini e due donne, così sarà composta la nuova giunta che andrà ad affiancare il neo sindaco alla guida del Comune per i prossimi cinque anni

A dieci giorni dalla tornata elettorale e l’importante risultato ottenuto dalla coalizione di entrosinistra per Sinalunga, Edo Zacchei, Sindaco di Sinalunga, annuncia i nomi dei cinque assessori che lo affiancheranno nel governo del territorio per i prossimi cinque anni.Il dindaco Zacchei, con deleghe all’urbanistica, alla sanità e alla protezione civile, ha nominato al suo fianco: Cecilia Bernardini, Gianni Bagnoli, Carlo Buracchi, Rossella Cottone e Alessandro Ferretti.A Cecilia Bernardini, nominata vice sindaco, vanno le deleghe delle politiche sociali, politiche educative, famiglia, sicurezza sociale e pari opportunità. Cecilia Bernardini, classe 1977, è insegnate presso l’Istituto J. Lennon di Sinalunga ed è impegnata nelle associazioni e nell’attività politica del Comune.A Gianni Bagnoli vanno le deleghe della pubblica istruzione, cultura, beni culturali, turismo e promozione del territorio. Gianni Bagnoli, classe 1971, è docente di musica e impegnato in molte realtà associative del territorio sinalunghese.Carlo Buracchi, classe 1963, libero professionista, già ex amministratore, ha le deleghe al patrimonio, lavori pubblici, decoro, manutenzioni e politiche ambientali.A Rossella Cottone vanno le deleghe dell’attività economiche e produttive, politiche del lavoro, sport, polizia municipale e relazioni con il pubblico. Classe 1974, Rossella Cottone è impiegata e attiva nella vita politiche del territorio comunale.A Alessandro Ferretti va la delega al bilancio e fiscalità, accesso ai contributi, aziende partecipate e personale. Classe 1967, Alessandro Ferretti è impiegato e attivo nell’attività associativa del territorio.Ai cinque assessori della giunta si vanno ad affiancare tre consiglieri con incarichi specifici: Barbara Calabria alla pace, cultura della memoria e partecipazione del cittadino, Federico Dondi all’associazionismo e Alberto Buracchi alle politiche giovanili.“La giunta che mi affiancherà nei prossimi cinque anni alla guida del Comune rispecchia quelle caratteristiche più volte ribadite in campagna elettorale, ovvero disponibilità, attitudine e competenza, qualità necessarie per realizzare quanto proposto e richiesto dai cittadini nella campagna di ascolto e confronto fatta nei mesi scorsi. Saremo in grado di dare risposte concrete ai bisogni e alle necessità che il territorio ci ha richiesto in un’ottica di area vasta. A tutta la mia squadra auguro buon lavoro” è il commento del neo sindaco di Sinalunga Edo Zacchei.