Sinalunga, una ludoteca abilitativa tra Le Nuvole di Guazzino

Sabato 13 luglio la presentazione del progetto

Il nido Le Nuvole di Guazzino, nel comune di Sinalunga, ospiterà una ludoteca abilitativa destinata ai bambini con bisogni speciali che hanno tra 0 e 6 anni. Il progetto verrà presentato sabato 13 luglio, alle ore 9.30, al primo piano del nido. Capofila del progetto è la cooperativa sociale Koinè alla quale il Comune di Sinalunga e la Società della Salute avevano già garantito il partenariato nella fase progettuale a gennaio 2017.In particolare il Comune di Sinalunga aveva messo a disposizione una struttura di proprietà ubicata nella frazione di Guazzino, una ex scuola elementare ristrutturata per accogliere al piano terra un Servizio di Nido d'Infanzia (già avviato nel settembre 2017) ed al primo piano servizi integrativi a favore di bambini e famiglie nella fascia di età 0-6.L’incontro di sabato 13 luglio è rivolto alla Società della Salute, agli operatori dei servizi sociali, agli operatori dell'Ufficio SMIA Infanzia e Adolescenza, ai pediatri di base, al Consultorio famiglie, ai aindaci, agli assessori dei comuni della zona di riferimento per i servizi, saranno anche coinvolti i referenti delle scuole dell'infanzia del comune e dei comuni limitrofi.La ludoteca abilitativa ospiterà attività pomeridiane per bambini il cui potenziale può essere positivamente influenzato dall’inserimento precoce in percorsi abilitativi e riabilitativi. Fondamentali, in questo progetto, sono il coinvolgimento attivo dei genitori e le azioni a supporto della genitorialità. Altrettanto importante è il coinvolgimento attivo di tutti i servizi e di tutte le agenzie che ruotano intorno ai bambini in questa fascia di età: pediatri, servizio sanitario pubblico, servizio sociale, insegnanti e associazioni.La ludoteca abilitativa fa parte del progetto Con i bambini dell’Italia di mezzo promosso dall'impresa sociale “Con i bambini” e dalla cooperativa sociale Koinè in integrazione con il Comune di Sinalunga.Molti gli obiettivi della ludoteca. Il primo è creare un ambiente accogliente e di supporto e offrire prestazioni di supporto all’apprendimento di tipo specialistico assicurando la continuità delle agenzie sanitarie specialistiche pubbliche. Il secondo è favorire l’acquisizione di competenze collaborative; di abilità relazionali e specifiche; di abilità individuali e di gruppo. Il terzo è sostenere e indirizzare le famiglie che si trovano a fare fronte a bisogni speciali dei propri figli; promuovere culture e pratiche inclusive.Le figure professionali coinvolte sono educatori professionali, pedagogisti, psicologi, psicomotricisti e logopedisti.La ludoteca sarà aperta dopo l’estate dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 12.30 presso Ludoteca Abilitativa – Nido le Nuvole via Trasimeno, 15 località Guazzino - Sinalunga.Per le modalità di accesso le famiglie interessate possono rivolgersi alla Cooperativa Koinè (Elena Gatteschi elena.gatteschi@koine.org).