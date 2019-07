''L'incantaborgo'', ritorna il festival di arti di strada a Sinalunga

Sabato 20 e domunica 21 luglio in piazza Garibaldi e per le vie del centro storico

Torna ad animare l'estate sinalunghese, sabato 20 e domenica 21 Luglio dalle ore 15:00 fino alla mezzanotte in piazza Garibaldi e per l vie del centro storico, ''L'incantaborgo'', festival di arti di strada giunto alla IV edizione. Con l'edizione corrente del festival si è voluto esagerare offrendo al pubblico, anche grazie al sostegno dei main sponsor Estra, Andrea Comunicazione, Bar l'angolo, Toys Valdichiana e Capitan Libeccio, l'ingresso libero e gratuito a spettacoli di livello internazionale come lo spettacolo di chiusura "Naufragata" del Circo Zoè, a spettacoli comici interattivi come "Amami" di Mc Fois e "Mr Bang" di Benjamin Delmas, a spettacoli di teatro, clownerie, danza aerea e musica dal vivo come "L'Aspetto" con la talentuosa Tatiana Foschi, a spettacoli di magia e illusionismo come "Disillusion" con i Disguido, a esibizioni di parkour a cura degli allievi del progetto Muovil'arte e tanto tanto ancora, mentre la colonna sonora del festival sarà a cura dell'imperdibile marching band "Large Street Band".Tra gli eventi collaterali del festival una mostra fotografica sui borghi a cura di Alessio Grazi e Marta Gorini, una mostra di pittura con esposizioni di Adriano Cipolletti, Antonio Ferragina, Sundria Oglialloro e altri artisti dell'Associazione Culturale Bottega dell'Arte, un mercatino artistico-artigianale, installazioni Lego a dimensioni reali e incredibili laboratori creativi per bambini e ragazzi, uno street food sempre più gustoso e tante altre cose meravigliose per fare festa e divertirsi.E' possibile prenotare, durante le giornate del festival, delle visite guidate ai cunicoli sotterranei di Sinalunga, a cura del Gruppo Archeologico Sinalunghese. Per info e prenotazioni: Ufficio Turistico 333.8166793.Per prenotare, invece, i laboratori creativi per bambini e di parkour per ragazzi che si terranno dalle ore 15:00 alle 17:30 del 20 e 21 luglio presso il Teatro Ciro Pinsuti contattare Maria Claudia Massari al 335.7112440.Aperti stand di street food durante il Festival. Per alcune anticipazioni sull'evento visitare il sito dedicato www.incantaborgo.it