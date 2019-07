Auto si capovolge dopo incidente sulla Siena-Bettolle: quattro feriti, interviene l'elisoccorso

Attorno alle 13 di oggi, venerdì 12 luglio, sul raccordo Siena-Bettolle, nei pressi della frazione di Bettolle del comune di Sinalunga, un'autovettura si è capovolta dopo un incidente con un'altra auto.Per cause in corso di accertamento, una Mercedes 200 classe C, con alla guida un 45enne residente a Sinalunga ha impattato con un'Opel Corsa condotta da una 26enne residente a Rapolano Terme, entrambi nati in Albania.A seguito dell'urto la Mercedes si è capovolta mentre l'Opel ha terminato la marcia fermandosi sulla carreggiata. Nell'incidente sono rimasti feriti i due conducenti e i due passeggeri dell'Opel Corsa, un 60enne e una 53enne.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ambulanza e con l'elisoccorso Pegaso al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, i Vigili del Fuoco di Montepulciano, la Polizia Municipale di Sinalunga e i Carabinieri della locale stazione coadiuvati dai militari dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Siena per compiere i rilievi del caso. Nessuna delle persone coinvolte nell'incidente è in pericolo di vita. La viabilità è stata ripristinata attorno alle 15.