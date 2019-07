Sinalunga, Annalisa Chiacchio nuovo segretario comunale

La dottoressa Annalisa Chiacchio ha ricevuto l’incarico di segretario comunale del Comune di Sinalunga da parte del sindaco Edo Zacchei a margine dell’ultimo Consiglio comunale e dopo la verifica delle varie richieste pervenute a seguito del bando di selezione; la dottoressa prenderà servizio a partire dal mese di agosto.La nomina della dottoressa Chiacchio è arrivata dopo l’approvazione, in Consiglio comunale, dello schema di convezione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra il comune di Sinalunga e il comune di San Casciano dei Bagni, che prevede l’operatività del nuovo segretario al 60% per il Comune di Sinalunga e il restante 40% per quello di San Casciano dei Bagni.“La scelta della dottoressa Chiacchio è stata fatta nell’interesse del Comune e in collaborazione con il comune di San Casciano dei Bagni. Il rapporto sarà regolato da una convenzione tra gli enti dove il comune di Sinalunga è capofila. La scelta di essere il Comune capofila è certamente una scelta strategica per l’organizzazione futura della nostra struttura che ne conseguirà un notevole risparmio economico” spiega il sindaco Edo Zacchei.Alla dottoressa Annalisa Chiacchio vanno gli auguri di buon lavoro da parte del sindaco Edo Zacchei e di tutta l’amministrazione sinalunghese.