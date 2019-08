Sinalunga, a Scrofiano torna l’extravanganza del ''Birranthology Festival''

Dal 23 al 25 agosto, al parco comunale, torna il festival condito dalla qualità dello street food locale

‘Birranthology Festival’, dove ribellione, extravaganza e retrofuturismo s'incontrano e fanno da filo conduttore alle tre serate Rockin’, Stompin’ e Dreamin’, torna dal 23 al 25 agosto al parco comunale di Scrofiano.Un viaggio musicale attraverso le atmosfere coinvolgenti del rock'n'roll, quelle travolgenti dello psychobilly e quelle elettroniche sognanti della sinthwave. Band nazionali ed internazionali, l'arte delle performer burlesque e selezioni musicali aftershow, accompagneranno tutto il pubblico in un'esperienza musicale unica e stravagante. Un festival sempre alla ricerca della qualità con street food locali ed una particolare attenzione alla valorizzazione del movimento della birra artigianale ed indipendente. Il festival infatti non solo ha l’intento di valorizzare le culture underground, ma vuole promuovere l’intero territorio anche attraverso la valorizzazione dei microbirrifici locali.Il programma. Venerdì 23 agosto sul palco del parco comunale, in apertura del festival, il live set di Zero Call, il futuro distopico come visual, retrowave e french touch come sound, per uno dei compositori di sinthwave più interessanti del panorama italiano, già conosciuto in Europa e nel resto del mondo. E ancora la darksynth sul palco del Festival, dalle atmosfere sognanti della retrowave un salto all’interno dell’incubo creato dai francesi Carbon Killer, in una data esclusiva e per la prima volta in Italia. Il rock nel sangue che si trasforma sul palco in sonorità elettroniche permeate dalla cultura cyberpunk e sci-fi. Selezioni musicali aftershow curate da Zero Call.Sabato 24 agosto, una serata esplosiva con l’ecto punk dei Proton Packs in apertura e a seguire il live irriverente psyhcobilly/neo-rockabilly di Low Ranger in duo, la storia dello pyschobilly al festival. A distanza di 30 anni dall’album “The first of the Cyclone men” pietra miliare dello psychobilly, tornano a suonare insieme i Cyclone e infine l’arte del burlesque con Bianca Nevius e selezioni musicali aftershow di RadioActive 13 completeranno il programma della serata.La tredicesima edizione del festival avrà il suo gran finale domenica 25 agosto con due band già salite sul palco sinalunghese nelle passate edizioni per una serata revival e per salutare la Rockin’ night che nella prossima edizione cambierà nome e format: apriranno la serata gli Osaka Flu con il loro punk rock e dopo di loro saliranno sul palco, con l’inconfondibile sound rock’n’roll primitivo ed i testi dissacranti, i Bone Machine e chiuderà il festival con le selezioni musicali aftershow RadioActive 13.Il festival è ad ingresso libero.