Assemblea pubblica per la variante del regolamento urbanistico per Le Persie a Pieve di Sinalunga

L’Amministrazione comunale ha indetto un’assemblea pubblica per confrontarsi sulla formazione di una variante al regolamento urbanistico

Nell’ambito del procedimento di formazione di una variante al regolamento urbanistico riguardante l’aggiornamento degli studi idraulici dell’area interessata dalle esondazioni del fosso Carcerelle in località Le Persie a Pieve di Sinalunga, l’Amministrazione comunale di Sinalunga ha indetto un’assemblea pubblica per martedì 10 settembre alle ore 17:00 presso la sala del Consiglio comunale, piazza Garibaldi 43 a Sinalunga.Durante l’assemblea verranno illustrati tutti i contenuti della variante, il cui obiettivo è quello di verificare le reali condizioni di allagabilità di una vasta area prevalentemente produttiva e provvedere a una ridefinizione delle classi di pericolosità e fattibilità idraulica assegnate dal regolamento urbanistico, in modo da migliorare sensibilmente le possibilità di dare attuazione agli interventi di sviluppo artigianale e produttivo previsti dallo stesso regolamento urbanistico.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per confrontarsi con l’amministrazione; gli atti e gli elaborati della variante sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga nella sezione: Aree Tematiche/Edilizia Privata e Urbanistica/Varianti al Regolamento Urbanistico/Variante Fosso Carcerelle in Loc. Le Persie.