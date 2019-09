Marito e figlio 18enne maltrattano donna 57enne: denunciati dai Carabinieri

I carabinieri di Sinalunga hanno depositato oggi, lunedì 16 settembre, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena un’informativa di reato, inerente alla denuncia in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia di un 54enne italiano e del figlio 18 enne, quest’ultimo con precedenti denunce a carico, nonostante la giovane età.A seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla moglie 57enne convivente dell’uomo al personale sanitario dell’ospedale di Nottola a Montepulciano, dove il 3 settembre scorso, la donna si era recata per una visita conseguente a delle lesioni subite, sono emersi dei gravi eventi refertati dai Carabinieri, i quali, a seguito dell’informazione ricevuta, hanno intrapreso indagini e accertamenti mirati che hanno condotto, anche tramite l’audizione di vicini, alla raccolta di elementi di prova in merito alle condizioni di vita familiare che la donna è stata costretta a subire.I militari dell'Arma hanno accertato che i maltrattamenti provengano anche dal figlio, ma in realtà il motivo fondamentale del contendere e del pessimo clima familiare, è l’atteggiamento troppo remissivo della madre nei suoi confronti e delle irragionevoli pretese del 18enne.Si tratta di una situazione complessa che certo non può essere risolta solamente da un’aula giudiziaria ma che da questa deve necessariamente passare. È stata naturalmente attivata la procedura del “codice rosso” a tutela della donna, secondo le recenti previsioni di legge.I carabinieri hanno accertato, come sempre in questi casi, che le persone denunciate non abbiamo la disponibilità di armi che potrebbero aumentare la condizione di pericolo della donna stessa.