Tecnici al lavoro nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 ottobre

Nuove Acque rende noto che nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 ottobre è stato programmato un intervento di manutenzione in via Ciro Pinsuti a Sinalunga.Nella fascia oraria compresa tra le 23.00 di martedì 1° e le 7.30 mercoledì 2 ottobre, in via Pinsuti sarà necessario interrompere l’erogazione idrica.Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.