''Leggimi forte'', il programma della biblioteca comunale di Sinalunga di ''Nati per leggere''

Prederanno il via sabato 5 ottobre dal Valdichiana Outlet Village gli appuntamenti del nuovo programma di "Nati per leggere"

Era il 1999 da quando l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino promuovono ‘Nati per leggere’, un programma tutto italiano che diffonde la pratica della lettura ai bambini fin dai primi mesi di vita.Dal 2016 anche la biblioteca comunale di Sinalunga è punto lettura ‘Nati per Leggere’, aderendo così al programma nazionale che quest’anno è arrivato al suo 20esimo anno. Il programma propone gratuitamente alle famiglie, con bambini fino a 6 anni di età, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.La biblioteca di Sinalunga, che fa parte della Rete Documentaria Senese, per l’anno 2019-2020 di ‘Nati per leggere’ ha messo a punto un programma dal titolo ‘Leggimi forte’, un percorso con i libri dedicato a bambini e adulti, di oggi e domani e che prenderà il via sabato 5 ottobre al Valdichiana Outlet Village, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 con ‘Angolo libri’, una serie di letture per i più piccoli in occasione dell’iniziativa organizzata dall’Associazione ‘Mamme Peer Mamme’ nella settimana mondiale per il sostegno all’allattamento al seno.Il programma proseguirà mercoledì 16 ottobre e mercoledì 30 ottobre, presso la biblioteca comunale di Sinalunga dalle 17:00 alle 19:00, con il primo e il secondo incontro di ‘Storie piccole’, un viaggio fra i libri da 6 a 36 mesi dedicato a educatori, genitori e curiosi ed a cura della libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. Mercoledì 6, mercoledì 20 novembre e mercoledì 4 dicembre appuntamento dalla 17:00 alle 18:00, sempre presso la biblioteca comunale di Sinalunga, con ‘Nidi curiosi in biblioteca’, tre pomeriggi dedicati ai genitori e ai bambini dei nidi del territorio di Sinalunga e non solo, per scoprire insieme la biblioteca, per leggere e ascoltare storie.Gli appuntamenti proseguono poi a gennaio e febbraio con ‘Un silenzio pieno di voci’, un laboratorio formativo sui libri senza parole dedicato agli insegnanti dei nidi, delle scuole dell’infanzia, della primaria e secondarie di primo grado, ai genitori e a tutti i curiosi. Nel mese di marzo-aprile sono in programma incontri con pediatri sulle buone pratiche per crescere e sull’importanza dei libri per lo sviluppo dei nostri bambini, dal titolo ‘100 modi per crescere’. Inoltre per il mese di maggio è previsto ‘Una merenda di storie’, appuntamento conclusivo del percorso con genitori e bambini, inserito nel calendario nazionale della manifestazione “Il maggio dei libri” promossa dal Centro per il Libro e la Lettura. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella biblioteca comunale di Sinalunga.Infine ogni giovedì pomeriggio dalle 17:00 alle 18.30, a partire dal mese di ottobre, al punto prestito di Bettolle, in Via Mazzini, ‘Letture per i più piccoli’, una costellazione di libri, letture, storie e racconti per i bambini da 3 a 6 anni. Il programma pianificato dalla biblioteca comunale di Sinalunga è nato dalla collaborazione con La Casa sull’albero – Libreria per ragazzi e dal nido d’infanzia L’Aquilone.