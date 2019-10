Fiera alla Pieve, oltre 100 anni di storia tra esposizioni e prodotti d’eccellenza

Dal 6 al 8 ottobre e il 12-13 ottobre, alla Pieve di Sinalunga torna il tradizionale appuntamento della Fiera alla Pieve

Da oltre 100 anni, nei primi giorni di ottobre, tutto il territorio di Sinalunga diventa protagonista della Valdichiana con la storica Fiera alla Pieve. Anche quest’anno l’appuntamento a Sinalunga è dal 6 al 8 ottobre e il 12 e 13 ottobre con i festeggiamenti per la Madonna del Rosario. Alla festa religiosa, nata oltre 100 anni fa, molto presto, si affiancò la compravendita del bestiame bovino e dei cavalli, ma con la fine della mezzadria l’evento si è trasformato fino a raggiungere il modello attuale, offrendo prodotti differenti e attività più svariate, dall’esposizioni agricole, alle mostre fino al luna park. Da dieci la Fiera alla Pieve accoglie anche la Fiera dell’Agricoltura, una mostra che vuole valorizzare i prodotti del territorio, primo fra tutti la razza Chianina. La Fiera dell’Agricoltura, organizzata in collaborazione con l’associazione Amici della Chianina, quest’anno ospiterà circa cinquanta capi di bestiame che faranno bella mostra di sé tra attrezzi agricoli e prodotti alimentari eccellenza della Valdichiana.“La Fiera alla Pieve costituisce un appuntamento importante per il nostro territorio. Da circa dieci anni, parallelamente, è organizzata la Fiera dell'Agricoltura, che quest'anno si caratterizzerà per la presenza di più di cinquanta capi di razza chianina, tra cui anche i Bovi del Palio di Siena che nella giornata di domenica 6 ottobre percorreranno un breve tratto della Pieve trainando un carro tipico locale. Per tutto il periodo della fiera, nell’area street food saranno presenti diverse aziende agricole del nostro comune, come la Fratta e l’azienda agricola Fierli. Quest'anno, come amministrazione comunale si è cercato di dar vita a una rete di collaborazione tra ristoratori e aziende di vario genere per l’organizzazione della cena ‘I sapori della Valdichiana' il cui ricavato andrà in beneficenza. I ringraziamenti di questa intensa organizzazione vanno a tutti gli impiegati, operai, agricoltori, allevatori e associazioni che si sono adoperati per la riuscita dell’evento” – è il commento dell’assessore alle attività produttive Rossella Cottone.Il programma. Sabato 5 ottobre alle ore 18:00 presso il piazzale della stazione FF.SS. di Sinalunga apertura della X^ edizione della Fiera dell’Agricoltura con il convegno dal titolo ‘Agricoltura volano di sviluppo’ e apertura dello street food del Gigante Bianco. Nella mattinata di domenica 6 ottobre, è in programma la Gran Fondo “Sinalunga Bike” a cura del Donkey Bike Club Sinalunga, mentre alle ore 9:00, presso l’area della Fiera dell’Agricoltura, prenderà il via il mercatino della filiera corta e alle ore 10:00 l’inaugurazione dell’esposizione dei bovini di razza chianina iscritti al libro genealogico. Alle ore 14:00 inizio fiera per le vie di Pieve di Sinalunga e alle 17:30, nell’ambito della Fiera dell’Agricoltura, presentazione della ricerca del "Dai mercati al web: cultura orale e tradizioni digitali", ideata da Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte e Fondazione Monte dei Paschi di Siena e condotto da Valentina Chiancianesi e Alessio Banini. Lunedì 7 ottobre alle ore 19:00 apertura dello street food e alle 19:30 Cena di Beneficenza ‘I Sapori della Valdichiana’, che oltre a promuovere le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, ha come fine ultimo quello di sostenere i ragazzi dell'Habitat, l’appartamento destinato alla “vita indipendente” del progetto sperimentale “I luoghi dell’ Habitare” che la Società della Salute Valdichiana Senese ha realizzato per l’inserimento nel percorso di riabilitazione di persone con prevalente disabilità intellettiva. La cena è nata dalla collaborazione del Comune di Sinalunga e dei ristoratori e attività locali: Ristorante 'Lo Zafferano' e 'Osteria dell'Aglione', Ristorante Walter Redaelli, Ristorante Da Forcillo, Ristorante Betulia di Nicola Masiello, Ristorante Santorotto di Massimo Terrosi, Pasticceria Divina Commedia, Pasticceria Marcucci e Pasticceria Pariv. Inoltre saranno ospiti della serata anche i vini con loro etichette: Viticoltori senesi aretini, Vecchia Cantina di Montepulciano e Azienda Trequanda.Il programma poi continua martedì 8 ottobre con il Fierone, in cui saranno presenti banchi di vendita ambulanti con ogni tipo di merce, dagli alimenti all’abbigliamento, mentre nello spazio espositivo della X^ Fiera dell’Agricoltura, alle ore 9:00 prenderà il via il mercatino della filiera corta, alle ore 10:00 l’inaugurazione dell’esposizione dei bovini di razza chianina iscritti al libro genealogico, alle 11:00 verrà aperto lo street food e nel pomeriggio, alle ore 16:30 verranno premiati i bovini di razza iscritti al libro genealogico. Alle 17:30 è in programma il convegno dal titolo ‘Alla scoperta dei grani antichi’. Nella mattina di sabato 12 ottobre alle 10:30 è in programma l’incontro ‘Alla ricerca del passato’ con l’istituto J. Lennon, alle 17:00 apertura dello street food del Gigante Bianco e alle 18:00 il convegno ‘Le donne mezzadre’ con la partecipazione dell’UDI. Infine la mattina di domenica 13 ottobre spazio alla 43esima “Passeggiata alla Fiera” a cura dell’Atletica Sinalunga, mentre alle ore 9:00, presso l’area della Fiera dell’Agricoltura, prenderà il via il mercatino della filiera corta e alle ore 10:00 esposizione animali della fattori, alle ore 10:15 ciclopedia ‘Borghi & Chianina’, alle 10:30 apertura della mostra trattori d’epoca in memoria di Mauro Mazzetti. Ore 11:30 apertura dello street food, alle ore 14:00 inizio fiera per le vie di Pieve di Sinalunga, alle 17:30, spazio Fiera dell’Agricoltura, convegno dal titolo ‘Ferrovie minori e cicloturismo’, alle ore 19:00 veglia contadino per concludere la lunga settimana di eventi con lo spettacolo pirotecnico.