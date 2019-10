Ordine e sicurezza, il piano di controllo per la Fiera alla Pieve a Sinalunga

Il Comune di Sinalunga, insieme a Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, coordinato da Prefettura e Questura, hanno messo a punto un piano di controllo per garantire la sicurezza e l’ordine



Una strategia d’interventi per garantire ordine e sicurezza durante i giorni di svolgimento della Fiera alla Pieve, è quella messa in campo dal Comune di Sinalunga, insieme alla Polizia Municipale, guidata dal comandante Fabrizio Giannini, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, con il coordinamento della Prefettura e della Questura di Siena



La riunione tecnica del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è tenuta presso la sede della Prefettura di Siena, e la strategia che sarà attuata nei giorni della Fiera alla Pieve, nello specifico domenica 6, martedì 8, giorno del fierone, e domenica 13 ottobre, garantirà presidi stabili nelle principali vie di accesso all’evento, uno all’interno della fiera stessa e un ulteriore presidio presso la stazione ferroviaria di Sinalunga.



Il piano d’ordine ha come scopo, non solo quello di tutelare i cittadini e gli ambulanti, ma cercherà anche di scoraggiare il fenomeno dei venditori abusivi.



“Come amministrazione abbiamo ritenuto necessario, anche per la nuova edizione della Fiera alla Pieve, convocare la commissione di ordine e sicurezza per permettere lo svolgimento dell’evento in maniera più tranquilla e regolare possibile, consentendo a cittadini e turisti di godersi tutte le iniziative in programma, ma allo stesso tempo vigilando sul commercio e l’ordine pubblico. Un ringraziamento particolare va a tutte le Forze dell’Ordine che scenderanno in campo nei giorni della fiera, alla Prefettura e alla Questura di Siena per il coordinamento del piano d’azione” spiega il sindaco di Sinalunga Edo Zacchei.