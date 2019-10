Sinalunga, ''Camminata tra gli Olivi'' alla scoperta di Scrofiano

Domenica 27 ottobre una camminata alla scoperta dell'olio EVO nel territorio di Sinalunga, tra stornelli toscani e arte locale

Nella giornata di domenica 27 ottobre si svolgerà nel territorio del Comune di Sinalunga la nuova edizione della “Camminata tra gli Olivi”, un evento organizzato e promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio in collaborazione con l'ASD Atletica Sinalunga e l'ASD Arezzo Nordic Walking, che hanno ideato e preparato il percorso, e con la compagnia teatrale “Il Bucchero” che ha predisposto degli stornelli toscani ispirati all'olio EVO.La giornata inizierà alle ore 14:30 con il ritrovo presso il Frantoio MILM di Scrofiano, localtià Fontecieca e una visita guidata a cura di personale specializzato per conoscere meglio il prodotto tipico di eccellenza del nostro territorio. Alle ore 15:00 comincerà la camminata ludico motoria aperta a tutti, gestita dall'ASD Atletica Sinalunga e ASD Arezzo Nordic Walking nei boschi intorno al borgo di Scrofiano. Durante il percorso i partecipanti saranno allietati dagli stornelli toscani e dai balli popolari della compagnia “Il Bucchero” e dal punto di ristoro allestito nel centro di Scrofiano. La lunghezza del percorso è di circa 5.5 km, difficoltà medio-alta, pertanto si consiglia l'uso di scarpe da trekking. Nella parte finale del percorso saranno esposti dei quadri di pittori locali. Il percorso terminerà nuovamente al Frantoio MILM, dove sarà possibile degustare l'olio EVO in compagnia del vicepresidente dell'AICOO, Franco Rossi. Nel corso di tale occasione sarà anche lanciato il progetto di Olimpia Bruni per recuperare e riscoprire le fedi chianine, una particolare tradizione della civiltà contadina del nostro territorio.Insieme a Sinalunga oltre 125 città in tutta Italia parteciparanno alla 3° giornata nazionale della “Camminata tra gli Olivi”. Per ogni tipo di informazione è possibile consultare il sito internet www.camminatatragliolivi.it oppure contattare il Comune di Sinalunga alla mail ufficioturisticosinalunga@gmail.com o al numero di telefono 3338166793.