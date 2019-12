Siena-Bettolle, completato il risanamento di un altro tratto: l'Anas rimuove il cantiere a Sinalunga

Realizzati 4 km di nuova pavimentazione

Negli ultimi due anni ultimati lavori per 11 milioni di euro. Da primavera al via un nuovo intervento per 5,5 milioni

Avanza l’opera di risanamento profondo della pavimentazione avviata da Anas (Gruppo FS Italiane) sulla strada statale 715 “Siena-Bettolle”.Nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori che erano in corso in corrispondenza dello svincolo di Sinalunga, in provincia di Siena. Gli interventi, per un importo di 2 milioni di euro, hanno riguardato la rimozione totale della vecchia pavimentazione fino agli strati più profondi e la realizzazione del nuovo piano viabile con asfalto drenante per un tratto lungo complessivamente 4 km sulla carreggiata in direzione Bettolle.Nel 2018 e 2019 Anas ha completato lavori analoghi sulla Siena-Bettolle per un importo complessivo di 11 milioni di euro. Dopo la stagione invernale saranno inoltre avviati gli interventi di risanamento della pavimentazione sulla carreggiata in direzione Siena, per un investimento di 5,5 milioni di euro.I lavori rientrano nel programma #bastabuche, avviato da Anas a partire dal 2016, con il quale è stato risanato il piano viabile di 20.000 km di corsie stradali in Italia, per un valore superiore a 1,5 miliardi di euro.Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.