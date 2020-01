Si ribalta con l'auto in un campo e la abbandona con i fari accesi

Poco dopo la mezzanotte della scorsa notte, sabato 11 gennaio, un'autovettura si è ribaltata in un campo adiacente strada di Sottobosco nel comune di San Gimignano.Dell'incidente si è accorta una donna che, avendo visto l'autovettura ribaltata con i fari accesi, ha avvertito il 118 che a sua volta ha segnalato l'accaduto ai Carabinieri.I militari del NOR intervenuti, dopo aver accertato che all'interno dell'autovettura non si trovava nessuno, hanno constatato che l'auto risultava negativa in banca dati. Richiesti accertamenti ai Carabinieri di Empoli, zona di residenza del proprietario 27enne, i militari hanno successivamente appreso che l'uomo, dopo l'incidente, si era fatto venire a prendere da un amico con il proposito di recuperare l'auto il giorno successivo con un carro attrezzi. Impossibile quindi accertare se il guidatore, uscito di strada autonomamente, al momento del fatto avesse bevuto o avesse fatto uso di stupefacenti.