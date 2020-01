Potenziati gli orari di apertura dei centri di raccolta di Sinalunga

Le due strutture gestite da Sei Toscana saranno a disposizione dei cittadini per 42 ore settimanali

Potenziati gli orari di apertura dei due centri di raccolta di Sinalunga. Da lunedì prossimo, 27 febbraio, le strutture di via Voltella e le Macchiaie saranno a disposizione dei cittadini per 42 ore settimanali, aumentando di sei ore a settimana l’orario di apertura.Nello specifico, il centro di raccolta di via Voltella sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 18; il martedì e il venerdì dalle 8 alle 13; il giovedì dalle 12 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14.Il centro di raccolta delle Macchiaie invece sarà a disposizione dei cittadini il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 15 alle 17.“L’estensione degli orari di apertura al pubblico – dice Edo Zacchei, Sindaco del comune di Sinalunga – rappresenta un ulteriore segnale di attenzione e vicinanza alle esigenze del cittadino. È anche in questo modo che l’Amministrazione, in collaborazione con Sei Toscana, cerca di contrastare il fenomeno degli abbandoni che rappresenta un danno ambientale ed economico per tutti. Invito i cittadini a utilizzare sempre di più i due centri di raccolta che sono fondamentali per contribuire in maniera crescente alla raccolta differenziata del nostro territorio e a una gestione virtuosa dei rifiuti”.Nei due centri di raccolta del comune di Sinalunga possono essere conferite diverse tipologie di rifiuto: rifiuti ingombranti come poltrone, divani e materassi, mobilia in genere; apparecchiature elettriche ed elettroniche come televisori, frigoriferi, videoregistratori e computer, lampade esaurite e neon; rifiuti metallici quali reti da letto, telai di bicicletta e scaffali; farmaci scaduti; pile e batterie; olio alimentare e minerale esausto; sfalci e potature.; vernici; pneumatici.Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso e le tipologie di rifiuti conferibili ai centri di raccolta è possibile consultare il sito www.seitoscana.it o chiamare il numero verde 800127484 o scaricare 6APP, l’app di Sei Toscana disponibile su App Store e Google Play.L’Amministrazione Comunale e Sei Toscana ricordano che è sempre attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e degli sfalci. Per prenotare questo servizio, è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana (gratuito sia da cellulari che da rete fissa) – 800127484 – attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17, e il venerdì, dalle 9 alle 13. È possibile effettuare la prenotazione del ritiro anche compilando il modulo online sul sito internet di Sei Toscana, www.seitoscana.it , oppure inviando una e-mail di richiesta a ingombranti@seitoscana.it.