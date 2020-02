''Noi insieme'', un esempio di teatro sociale in scena al ''Ciro Pinsuti'' di Sinalunga

Domenica 9 febbraio, al teatro "Ciro Pinsuti" di Sinalunga alle ore 17:00

L’Amministrazione comunale di Sinalunga, insieme all’Auser Arcobaleno e con il patrocinio della Regione Toscana, per domenica 9 febbraio alle ore 17:00 al teatro Ciro Pinsuti, organizza lo spettacolo “Noi insieme”.“Noi, insieme”, per la regia di Lucia Bassi, vede protagonisti sul palco del Ciro Pinsuti i ragazzi dell’associazione “Le Rondini” di Torrita di Siena, del “CAP’ IST Maria Redditi di Sinalunga e gli attori dell’associazione il “Bucchero”, con la collaborazione di Sandro Stefanini e Francesco Esposito.La parte musicale dello spettacolo è affidata al gruppo polifonico “Silence Please” e le scenografie sono state realizzate da Gianni Fiorenzoni e “Bettolle in rosa”. L’iniziativa vede anche la preziosa partecipazione di Luigina Cappelletti, presidente dell’associazione Soroptimist Club Chianciano Terme-Montepulciano che riunisce donne con una specializzazione in ambito lavorativo e che operano attraverso progetti diretti all'avanzamento della condizione femminile, la promozione dei diritti umani e l'accettazione delle diversità.Lo spettacolo ‘Noi insieme’, liberamente tratto da tre opere di Achille Campanile, autore capace di dimostrare quanto l’impossibile sia più reale di quanto si creda e ci si aspetti, è un esempio di teatro sociale che coinvolge molte delle associazioni del territorio. “Noi insieme” mira a stimolare il pubblico, ridire insieme ad esso e costruire un incontro tra individualità diverse che, attraverso la mediazione artistica, entrano in contatto, si conoscono e crescono in modo reciproco.Per info e prenotazioni contattare il numero 338.7758685