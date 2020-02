ViabilitÃ , novitÃ  in arrivo per il territorio comunale di Sinalunga

Le modifiche riguarderanno in particolar modo la viabilità in prossimità dei plessi scolastici di via Vasari a Sinalunga e via Colonna a Pieve di Sinalunga

L’Amministrazione comunale ha deliberato una serie di modifiche stradali per quanto riguarda la circolazione e la sosta in prossimità della scuola media di via Vasari a Sinalunga e della scuola elementare in via Colonna a Pieve di Sinalunga. Le modifiche sono state necessarie per garantire maggiore sicurezza e tutelare ancora di più i bambini che si recano a scuola.Per il plesso della scuola media di via Vasari a Sinalunga, gli scuolabus effettueranno le operazioni di discesa e salita dei bambini direttamente nella pertinenza della scuola. Durante il transito degli scuolabus su via Vasari, negli orari 7:45 – 8:45 e 12:45 – 13:40, verrà istituito un divieto di circolazione a tutti i veicoli escluso mezzi di soccorso, veicoli di polizia e veicoli intestati al personale scolastico (personale docente e non docente) che presta servizio presso il plesso.Per quanto riguarda la circolazione in prossimità del plesso della scuola elementare di via Colonna a Pieve di Sinalunga, verrà istituito un senso unico di marcia su via della Speranza, dal civico n.16, in direzione via Colonna, un senso unico su via Colonna in direzione via Gramsci e contestualmente verrà istituito un divieto di accesso da via Gramsci in deroga all’attuale regime. Infine verranno istituite altre modifiche del regime di sosta in via Colonna a servizio della scuola. Tali modifiche entreranno in vigore e saranno rese note mediante l’apposizione di una segnaletica verticale e orizzontale.In piazza della Repubblica cambiano i tempi di sosta. Verrà istituita infatti una sosta a tempo medio lungo con disco orario a 4 ore, in modo da favorire le esigenze di sosta dei commercianti e dei lavoratori. In via Marzabotto saranno invece introdotte delle modifiche stradali per migliorare la circolazione e la sosta dei veicoli dei residenti.Per il controllo della velocità nei centri abitati e per garantire così maggiore sicurezza stradale ai pedoni e agli utenti più deboli, verranno realizzati degli attraversamenti pedonali rialzati e installati dei dispositivi per il controllo della velocità.Il località Bisciano, nella frazione di Bettolle, infine, verrà predisposta una nuova segnaletica orizzontale e verticale per disciplinare la circolazione e consentire una sosta regolamentata ai veicoli e agli autocarri che svolgono attività di carico e scarico. Al riguardo è stato istituito un divieto di sosta per gli automezzi superiori a 3,5 tonnellate che non svolgono attività di carico e scarico per le aziende che si trovano nella zona.