Regionali 2020 - A Sinalunga battesimo del comitato elettorale aree Valdichiana, Valdorcia, Amiata a sostegno di Eugenio Giani

Sarà il Teatro Pinsuti di Sinalunga a tenere a battesimo il comitato elettorale di recente costituzione nato per sostenere la candidaduta di Eugenio Giani a presidente della regione Toscana



Giovedì 13 febbraio alle ore 21,15 il coordinatore Giacomo Grazi insieme ai 19 sindaci di centrosinistra ed ai 24 segretari del Partito Democratico delle unioni comunali dei comuni coinvolti, oltre ovviamente ai segretari provinciali di Siena ed Arezzo, incontreranno Eugenio Giani e i tanti partecipanti, mettendo così a punto il percorso e le idee della campagna elettorale.



“Questo è uno dei primi comitati che si sono formati intorno alla figura di Giani e visto l'estensione del territorio sicuramente uno dei più grandi - afferma il coordinatore Giacomo Grazi -, sento molto entusiamo intorno alla sua figura; figura carismatica, concreta, e sopratutto innamorata della Toscana e dei toscani.



Del resto in questo quinquiennio dove ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani ha percorso chilometri e chilometri arrivando a visitare tutti i 273 comuni della nostra Regione mostrando un’approfondita conoscenza delle tradizioni, della storia e delle tematiche di ogni singola realtà.



La sua frase “Voglio essere il Sindaco fra i Sindaci“ pronunciata in più occasioni dimostra la volontà di essere tra la gente, con la gente di voler conservare quell’identità tipica della nostra Regione ma anche di migliorarne la qualità.



Del resto proprio in un’incontro della passata primavera con 41 primi cittadini ebbe a dire: “Voglio lavorare con loro per costruire una Toscana vicina alla gente, il nostro impegno è essere in campo oggi con i programmi, domani con le persone”.



Giovedì prossimo - conclude Grazi -, sarà sicuramente un’occasione per confrontarsi, mettere a punto ed approfondire il programma, ad oggi sostenuto fortemente dal Partito Democratico e dalle altre forze di coalizione, ma anche per valutare le opportunità del nostro territorio e le criticità che alcune volte mettono in difficoltà i Comuni ed i cittadini che abitano questa parte di Toscana da tutti definita una della più belle e vivibili”.