''Benessere in Movimento'' il progetto della Misericordia di Sinalunga per il benessere psicofisico delle persone con disabilità

Il progetto "Benessere in Movimento", che verrà presentato domenica 23 febbraio alle ore 10:30 presso la sede della Misericordia di Sinalunga, ha come finalità il miglioramento della qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso la realizzazione di una pluralità di azioni e attività specifiche finalizzate al miglioramento della condizione psicofisica.Laboratori settimanali saranno operativi presso la sede della Misericordia di Sinalunga e condotti da professionalità diverse della Società Stp Blue Move S.r.l., con strumenti finalizzati al movimento psicocorporeo (Gyrokinesis), musica, intesa come utilizzo del suono per favorire l’armonizzazione della personalità e diminuire la tensione emotiva, e infine tecniche di rilassamento di gruppo per ri-orientamento del sistema neuropsicofisiologico.Da sempre la Confraternita di Sinalunga lavora in termini di solidarietà mediante lo svolgimento di attività sociali in favore dei più bisognosi, il progetto ‘Benessere in Movimento’ nasce per rafforzare intenti e azioni della confraternita. “Benessere in Movimento” è destinato alle persone disabili dei Comuni di Sinalunga, Trequanda e Torrita di Siena e vede la collaborazione della Misericordia di Trequanda, dell’Associazione “Le Rondini” di Torrita di Siena, del Comune di Sinalunga e del Comune di Torrita di Siena.