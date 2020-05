Nuove Acque rende noto che giovedì 21 maggio è stato programmato un intervento alla rete idrica di Sinalunga per il collegamento di una nuova condotta in via Trento.Dalle 8.30 alle 18.30, si potranno verificare temporanei abbassamenti di pressione e sospensioni dell’erogazione idrica in Montemartino, loc. Moscino, loc. Selvarella, via Busso, via Castellina, via C. Mendez, via Giacomo Puccini, via delle Persie, via L. Da Vinci, via Marconi, via Sacco, via Vanzetti, via Piave, via Po, via Giannini, via Marzabotto, via E. De Nicola, via Nencetti, via N. Boscagli, via Tevere, via dell’Unità, via della Libertà, via E. De Filippo, via A. Golgi, via Casalpiano, via Pier Paolo Pasolini, via N. Ginsburg, via Filippo Turati, via A. Grazi, via P. Moscardelli, via della Prata, loc. Montemartino, SP della Fratta, via Trento, via Voltella. .Ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.