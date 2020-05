Il Comune di Sinalunga ringrazia il Soroptimist Club per la donazione all’Istituto Comprensivo ''John Lennon'' 

Un importante contributo fatto dall’sssociazione Soroptimist Club di Chianciano Terme all’Istituto comprensivo "John Lennon" di Sinalunga che servirà per l’acquisto di strumenti informatici e che darà la possibilità a studenti in difficoltà economica di poter usufruire della Didattica a distanza (DAD) dei propri insegnanti.Il Comune di Sinalunga esprime apprezzamento nei confronti dell’Associazione Soroptimist Club di Chianciano Terme-Montepulciano per questo importante aiuto.“L’associazione Soroptimist fa parte di una organizzazione internazionale femminile che conta nel mondo circa ottantamila socie e che ha come scopo, oltre all’avanzamento della condizione femminile, la promozione dei diritti e tra essi vi è il diritto all’istruzione che è sancito anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – spiega la presidente Luigina Cappelletti - In questo momento difficile l’associazione ha voluto far sentire la loro partecipazione concreta per promuovere la consapevolezza che tutti gli studenti hanno diritto all’istruzione e non deve essere la difficoltà economica delle famiglie a discriminarne alcuni”.