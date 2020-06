Lavori pubblici per rilanciare Sinalunga

Lavori di riqualificazione, sicurezza stradale e interventi nelle frazioni, l’attività del Comune di Sinalunga non si ferma



La comunità di Sinalunga, con le dovute precauzione, sta ripartendo dopo il periodo di stop forzato dovuto al Covid19. Le attività artigianali e commerciali si stanno muovendo facendo intravedere la via di uscita da questa difficile situazione. Il Comune in questi mesi è stato vicino alle necessità di cittadini e famiglie con vari interventi per quanto riguarda il settore economico.



“Come ho sempre sostenuto, il Comune deve essere uno dei primi “volani” di rilancio dell’economia. Ai lavori di riqualificazione di via Trieste, nell’area del centro commerciale naturale, alla messa in sicurezza di via Piave con la realizzazione di un marciapiede, di un viale alberato e la sostituzione della pubblica illuminazione, daremo seguito, con il completamento del marciapiede, anche sull’altro lato di via Piave e valutando, è in progettazione, una rotatoria in via Casalpiano incrocio con via Pasolini – spiega il sindaco Edo Zacchei - Nelle prossime settimane interverremo a favore della messa in sicurezza stradale e difesa delle utenze deboli, realizzando il primo stralcio del marciapiede in via Trento. Per il secondo stralcio è in corso la progettazione su cui poi chiederemo un contributo per la realizzazione. Sono stati già affidati in questi giorni i lavori di efficientamento della scuola media di Sinalunga e del Palazzo Comunale con relativo archivio.



Nel contesto della sicurezza stradale – continua il sindaco - abbiamo affidato l’incarico di realizzare alcuni attraversamenti pedonali rialzati per limitare la velocità delle auto in alcuni punti più critici delle nostre strade comunali. Entro l’anno contiamo di appaltare lavori di efficientamento degli impianti sportivi di Sinalunga e Bettolle e di una riqualificazione generale dei cimiteri comunali”.



La giunta Comunale, inoltre, ha disposto il finanziamento di altri interventi minori da effettuarsi nelle frazioni, nonché l’insonorizzazione della sala polivalente di Bettolle, la riqualificazione del Parco in via Umberto I e il completamento dell’anfiteatro del parco del Cassero con relativo collegamento con la scuola elementare di Sinalunga.



“Come promesso, la nostra attività non si ferma ma sarà azione importante per il rilancio economico e di riqualificazione del bene pubblico”, conclude il sindaco Edo Zacchei.