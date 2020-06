Ausl Toscana Sud Est: ''Sinalunga non perde ambulanza con medico a bordo''

"Sinalunga non perde l'ambulanza con il medico a bordo. Il generato allarmismo è ingeneroso nei confronti dei professionisti tutti che in questi mesi non si sono mai risparmiati. Asl sta lavorando per scongiurare il rischio di qualunque riduzione. È opportuno sottolineare che il Pronto Soccorso è a venti minuti da Sinalunga, ovvero nei parametri consentiti per il trasporto extraurbano. Un aspetto da precisare, rispetto a quanto diffuso, è anche che il Punto di Primo Soccorso di Sinalunga non è un Pronto soccorso ma svolge interventi minimi, mai di emergenza-urgenza." Così un intervento dell'Ausl Toscana Sud Est."I nostri lavoratori della sanità, tutti, hanno dignità e diritti che vanno rispettati. Li abbiamo ringraziati ieri, durante l’emergenza, sarebbe ingeneroso oggi mistificare le loro professionalità.Asl Sud Est conferma l’impegno a tutela di tutti e in particolare a coprire i fabbisogni e garantire il servizio ai cittadini con personale qualificato e competente".