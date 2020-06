Personale sanitario. Tiziana Nisini (Lega): ''Sinalunga non rischi carenza a bordo ambulanza''

“Mi sorprende constatare come per il PD una legittima richiesta di chiarimenti e un appello della lista civica 'Sinalunga Si Rinnova' affinché il servizio di autoambulanza medicalizzata sia mantenuto così da dare ai cittadini un servizio in grado di rispondere ad esigenze reali di emergenza, sia diventato un attacco nei confronti del personale sanitario che si è contraddistinto in modo positivo nella lotta all'emergenza covid 19”, afferma in una nota la senatrice toscana della Lega Tiziana Nisini sul rischio che il PET (Punto Emergenza Territoriale) di Sinalunga possa esser privato della presenza del medico a bordo dell’autoambulanza per il periodo estivo.



“Evidentemente si prova gusto a mistificare la realtà e non sopportano che l'opposizione possa evidenziare delle criticità che ci sono e che sono reali. Se c'è una cosa che l’emergenza Covid avrebbe dovuto insegnare a tutti è che non serve mettere la testa sotto la sabbia e nascondere i problemi perché poi questi possono venire fuori con estrema velocità e mettere a nudo tutte le inefficienze del sistema”, continua Nisini.

“Abbiamo sempre osteggiato i provvedimenti regionali che hanno diminuito i servizi sanitari e tra questi vi è anche quello della mancanza di medici a bordo sulle autoambulanze. Non vorremmo che questa mancanza possa portare un giorno ad effetti nefasti come quelli che si sono potuti verificare in piena emergenza Covid riguardo – mette in evidenza la senatrice - la riduzione dei posti letto di terapia intensiva che si è verificata nel corso degli ultimi anni."



In conclusione: “Se poi l'ASL sud-est garantisce che tale servizio sarà mantenuto siamo ben lieti che ciò avvenga e, anzi, ci auguriamo che possa essere implementato con altri medici. A noi non interessa la polemica politica e le schermaglie con il Partito Democratico ma siamo concentrati piuttosto nell'evidenziare ai cittadini ciò che non funziona e ciò che a nostro avviso andrebbe mantenuto o migliorato”.