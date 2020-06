Sinalunga, Scaramelli: ''In questi anni abbiamo scongiurato lo smantellamento. ContinuerÃ² a vigilare sulla permanenza di tutti i servizi''

Sinalunga, Scaramelli: ''In questi anni abbiamo scongiurato lo smantellamento. Continuerò a vigilare sulla permanenza di tutti i servizi''

"Il Punto di Emergenza Territoriale di Sinalunga non deve subire privazioni né ridimensionamenti. L'ambulanza deve continuare ad avere il medico a bordo. In questi anni abbiamo scongiurato non solo il ridimensionamento ma addirittura lo smantellamento del Punto di Primo Soccorso di Sinalunga". A dirlo Stefano Scaramelli, presidente della Commissione Sanità e politiche sociali del Consiglio regionale, che interviene sulla questione di Sinalunga.



"Un servizio fatto da - continua Scaramelli - professionisti qualificati e competenti che è attivo e presente. Continuerò, come ho fatto in questi anni, a vigilare sul corretto funzionamento di questo servizio. Riscontri positivi in merito stanno arrivando dalla direzione di Asl. L'attenzione costante su Sinalunga negli anni ha visto la permanenza di tutti i servizi attivi. La consapevolezza dell'arrivo della fase estiva e della necessità di turnazione del personale non devono far venir meno l'attuale organizzazione. Continuerò - conclude Scaramelli - ad avere costante attenzione e impegno anche in questa fase".