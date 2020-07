Riparte il viaggio de ''Il Pegaso e il Leone'': a Sinalunga la presentazione del libro di Simone Bezzini

Lunedì 6 luglio insieme all'autore Marcello Bartolozzi e la giornalista Valentina Chiancianesi



Dopo lo stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus, ripartono le presentazioni de "Il Pegaso e il Leone" con tutte le precauzioni del caso. A quasi un anno dalla nascita, il libro di Simone Bezzini riprende il suo viaggio tra i comuni del territorio.



“Circa un anno fa, a casa dei miei suoceri a Radda, superavo la sindrome da foglio bianco e provavo a raccogliere i primi appunti di quello che poi sarebbe diventato un vero e proprio libro. Chi se lo aspettava – ricorda l'autore -. Quel sabato di luglio cominciava l’avventura del Pegaso e del Leone, che avrebbe richiesto diversi mesi di lavoro intenso perché scrivere un libro, ora posso dirlo, non è una passeggiata. Grazie a chi mi ha sostenuto anche quando pensavo di lasciar perdere, a chi ha contribuito in prima persona, a chi lo ha pubblicato e a chi lo ha illustrato, ma soprattutto ai tanti di voi che lo hanno letto. Il libro è andato quasi subito in ristampa.



È stato un viaggio incredibile, pieno di soddisfazioni. Il 24 gennaio abbiamo fatto la prima presentazione con Enrico Rossi a Siena in una sala di Palazzo Patrizi strapiena, poi grandissima partecipazione anche a Colle con Eugenio Giani e così via, comune dopo comune, presentazione dopo presentazione. L’interesse e il calore che ha accompagnato le tappe del Pegaso e del Leone è stato fantastico, un crescendo di entusiasmo e di coinvolgimento. Dai temi concreti agli aneddoti personali, abbiamo sviscerato e discusso ogni paragrafo del testo.



Poi, all’improvviso, questo viaggio si è dovuto fermare, non poteva essere altrimenti. L’esplosione dell’emergenza sanitaria ha imposto delle necessarie misure straordinarie, fondamentali per contrastare il diffondersi del virus. Così, a metà del percorso, il tour del Pegaso e del Leone si è giustamente fermato. Ora però sono felice di annunciare che si riparte, anche per il Pegaso e il Leone è arrivata la Fase 2! Osservando tutte le misure previste e le norme vigenti per tutelare la sicurezza e la salute individuale e collettiva, siamo lieti di annunciare la ripartenza delle presentazioni del libro", conclude Bezzini.



La prima tappa di questo nuovo inizio sarà Sinalunga, lunedì 6 luglio alle ore 21 presso il Circolo PD Pieve. L'autore dialogherà insieme a Marcello Bartolozzi e alla giornalista Valentina Chiancianesi.