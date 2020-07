Rubano al centro commerciale: due nomadi arrestate dai Carabinieri di Bettolle

Due donne sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Bettolle per aver rubato 200 euro di cosmetici dal centro commerciale di Foiano della Chiana.I militari, nel corso di un posto di controllo, erano stati avvertiti da una ragazza che, poco prima, aveva notato le due donne mentre, con tutta probabilità, stavano commettendo un furto rovistando tra i profumi e i cosmetici di un punto vendita del centro commerciale.I Carabinieri, dopo aver avvertito i colleghi della Compagnia di Cortona per segnalare lo sconfinamento dal territorio di competenza e aver chiesto ausilio, giunti sul posto, hanno notato un uomo che, con tutta probabilità stava facendo il "palo" all'esterno. Dopo un breve inseguimento lo hanno fermato e hanno atteso l'uscita dal punto vendita delle due donne segnalate dalla ragazza.Le hanno quindi fermate procedendo a perquisire le loro borse, all'interno delle quali, infilati tra alcuni tagli nella fodera interna, hanno trovato i cosmetici appena sottratti per un valore di 200 euro.Le due donne, provenienti da un campo nomadi in via Tiburtina a Roma, perquisite da una militare dei Carabinieri della Stazione di Chianciano Terme nel frattempo giunta sul posto, sono infine state arrestate per il reato di furto, mentre l'uomo, che ha negato di conoscerle, è stato rilasciato.