Contributi in conto interesse sui prestiti: oltre 60 imprese di Sinalunga riceveranno il contributo

Contributi in conto interesse sui prestiti alle imprese: al via il pagamento



Sono oltre sessanta le aziende che hanno fatto domanda per ricevere il contributo del Comune per le imprese del territorio a copertura fino a 24 mesi delle rate di interesse di preammortamento dei prestiti concessi con il “decreto liquidità”.



Si tratta per lo più di piccoli commercianti e artigiani che sono ricorsi al sistema bancario per pianificare la fase di riapertura attraverso piccoli prestiti fino a 25mila euro, per un totale di quasi un milione e mezzo di euro di richiesta alle banche, che hanno trovato nel bando comunale un significativo aiuto che permette di affrontare la restituzione del prestito con maggiore serenità, visto che il Comune coprirà gli interessi di preammortamento fino a 24 mesi, in base all’importo del prestito.



“Le richieste coerenti con i criteri del bando sono state tutte accolte, abbiamo esaurito i fondi disponibili ma c’è soddisfazione per una misura che ha riscosso grande interesse”, dice il sindaco Edo Zacchei.



La giunta comunale aveva pubblicato il bando di partecipazione a fine maggio, in piena emergenza Covid, per cui c’era tempo fino al 15 settembre per presentare la domanda. Gli uffici comunali hanno terminato l’istruttoria delle domande in tempi rapidissimi e già entro la fine della prossima settimana si procederà all’erogazione dei contributi.



“Una risposta concreta a commercianti e artigiani del nostro territorio che hanno sofferto maggiormente dell’emergenza Covid. Il Governo con il decreto liquidità ha favorito l’accesso al credito delle imprese, noi abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di fiducia alle attività locali. Sappiamo che non si tratta di una soluzione alle difficoltà economiche di questo periodo ma alle nostre aziende vogliamo dire che il Comune è presente, pur nelle difficoltà che anche il Comune ha nel far quadrare il bilancio in questo anno segnato dall’emergenza Covid”, conclude Edo Zacchei.