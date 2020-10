Siena-Bettolle, Anas: completati lavori di pavimentazione per 5 milioni di euro

Risanamento profondo del piano viabile e realizzazione di asfalto drenante per 10 km di carreggiata in direzione Siena

Anas (Gruppo FS italiane) ha ultimato i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 715 “Siena-Bettolle” programmati per il 2020. Gli interventi hanno riguardato un tratto di circa 10 km della carreggiata in direzione Siena, tra Bettolle e Rigomagno, per un investimento di oltre 5 milioni di euro.I lavori consistono, in particolare, nella rimozione completa della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione (fino a 60 cm) e nel totale rifacimento della sovrastruttura stradale con realizzazione di asfalto drenante.Gli interventi completati nel 2020 si aggiungono a quelli analoghi eseguiti nel 2018 e 2019 su altri tratti della Siena-Bettolle, per un importo complessivo di 11 milioni di euro. Ulteriori interventi di risanamento sono già programmati.