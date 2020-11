Nuove Acque rende noto che giovedì 12 novembre è stato programmato un intervento di sostituzione di una condotta in località Colombaio - Guazzino, nel comune di Sinalunga.Dalle 8.30 alle 15.00, si potranno verificare abbassamenti di pressione e interruzioni dell’erogazione idrica in loc. Busso e Foenna.Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.