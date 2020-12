Portamelo.it, il Comune di Sinalunga sostiene gli esercenti e promuove la consegna a domicilio

Portamelo.it fa parte del progetto ‘Sinalunga a domicilio’, un’iniziativa dell’Amministrazione comunale a sostegno delle consegne a domicilio rivolta a tutti gli esercenti nel territorio comunale

Il progetto “Sinalunga a domicilio” si compone di varie fasi ed è stato anticipato nelle scorse settimane dai video promozionali “Dedicato a voi” realizzati insieme a Lightning Multimedia e con il supporto delle attività che hanno aderito. A questo si aggiunge adesso il servizio di Portamelo.it www.sinalungaadomicilio.it , un portale per la raccolta e la gestione della consegna a domicilio dove tutti gli esercenti del Comune di Sinalunga possono registrarsi, aderendo gratuitamente, con lo scopo di andare incontro alle richieste delle attività e ai bisogni dei cittadini, non solo in questo periodo di emergenza sanitaria ma che rientra in un progetto più ampio e a medio lungo termine.‘Sinalunga a domicilio’ ha una doppia valenza, oltre ad aiutare gli esercenti a fare la consegna a domicilio, aderendo gratuitamente e con una semplice iscrizione elencando dettagliatamente tutti i prodotti per cui viene effettuata la consegna in modo da dare maggiori informazioni ai potenziali acquirenti, va incontro alle esigenze dei cittadini che si vedono recapitare la propria merce ordinata direttamente a casa. Il cittadino che è alla ricerca dei prodotti, infatti, si può collegare al sito, selezionare la categoria merceologica di proprio interesse e può navigare tra le varie aziende iscritte al servizio. Selezionata l’azienda scelta, può ricevere tutte le informazioni sul costo e sulla modalità del servizio a domicilio. Il contatto finale è gestito direttamente dall’esercente, così come l’acquisto e il pagamento, senza nessuna commissione o intermediazione da parte del sistema. Il servizio sarà supportato da un gruppo facebook chiamato “Sinalunga a Domicilio”, un ritrovo digitale di informazioni in cui sarà data assistenza ai cittadini e agli esercenti, oltre che a promuovere in maniera continuativa le attività aderenti e tutte le fasi del progetto di consegna a domicilio.“Come amministrazione comunale abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa per sostenere gli esercenti del nostro comune ma allo stesso tempo per dare un servizio in più ai nostri cittadini. Questo progetto si inserisce all’interno di un più ampia programmazione di sostegno alle nostre attività che non andrà ad esaurirsi con il termine dell’emergenza sanitaria ma che avrà una durata più a lungo termine con lo scopo di valorizzare le nostre attività, proseguire il dialogo con le stesse e far crescere tutto il nostro territorio”, spiega il sindaco Edo Zacchei.