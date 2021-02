59enne arrestato per detenzione a fini di spaccio di cocaina

Denunciato anche il figlio trovato in possesso di svariate dosi di stupefacente

Nell’àmbito dei servizi coordinati di controllo del territorio, volti alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montepulciano, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 59enne sinalunghese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo, pregiudicato, fermato dai militari per un controllo mentre era alla guida della propria autovettura, è stato sorpreso in possesso di alcune dosi di cocaina e di hashish tenute all’interno della giacca. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto, sigillata in svariati involucri di plastica altri 360 grammi di cocaina.La sostanza stupefacente, del potenziale valore di mercato di circa 30.000 euro, era custodita unitamente a due bilancini, sostanza da taglio e materiali per il confezionamento. Circa 2.700 euro i contanti sequestrati perché ritenuti proventi dell’attività di spaccio.L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di San Gimignano a disposizione della Procura della Repubblica di Siena. Il figlio dell'arrestato, controllato nei pressi dell’abitazione del 59enne, è stato denunciato in stato di libertà perché trovato in possesso di svariate dosi di cocaina.