In auto fuori regione e dopo le 22: sanzionati dalla Guardia di Finanza di Siena

Una pattuglia delle Guardia di Finanza del Comando provinciale di Siena, operante durante le ore notturne in Val di Chiana, ha effettuato numerosi controlli a persone e mezzi, anche e soprattutto in prossimità del casello autostradale dell'A1 Valdichiana-Bettolle dove, tra gli altri, ha fermato e controllato due soggetti, risultati di origine indiana, a bordo di un’auto di grossa cilindrata.Alle domande poste dai Finanzieri circa il motivo del loro spostamento in orario di coprifuoco, gli stessi hanno fornito risposte vaghe e generiche tali da far ritenere opportuno ai militari di procedere con gli opportuni approfondimenti.L’esito di tali accertamenti, attuati con il ricorso alle banche dati in uso tramite il supporto della Sala Operativa del Corpo, ha dimostrato la mancanza di presupposti giustificativi idonei ai due uomini per potersi spostare tra regioni diverse.I militari hanno pertanto proceduto a sanzionare entrambi gli occupanti dell’auto per violazione delle specifiche disposizioni anti-contagio vigenti, previste e ribadite in ultimo dal D.L. 15 del 23 febbraio 2021.