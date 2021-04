''Alleanza per Sinalunga'', nuovo gruppo in Consiglio comunale

I consiglierei comunali Mattia Savelli, Tatiana Roggi e Rebecca Papa danno vita al gruppo consiliare "Alleanza per Sinalunga"."La nascita del gruppo “Alleanza per Sinalunga” in Consiglio comunale, a cui hanno aderito Tatiana Roggi, Rebecca Papa e Mattia Savelli (che svolgerà il ruolo di capogruppo), segna una svolta per quanto riguarda l’opposizione alle politiche portate avanti dalla sinistra." Così in una nota congiunta dei consiglieri comunali."Riteniamo concluso il nostro percorso all’interno del gruppo di cui facevamo parte. Abbiamo deciso di uscirne perché crediamo sia giunto il momento di dare maggior consistenza al lavoro di opposizione in Consiglio comunale e di iniziare a programmare il futuro. In questi primi due anni di mandato non ci siamo risparmiati e abbiamo portato avanti un’opposizione ferma e puntuale, ci siamo battuti contro il degrado, le spese sostenute dalla maggioranza in periodo di Covid, la situazione dei plessi scolastici e l’aumento delle tasse per i nostri cittadini. Tutto questo non cambierà, la svolta che vogliamo è nella conduzione dell’azione politica e nell’incisività della stessa. Troppo spesso abbiamo dovuto calmierare il nostro operato perché sorgevano delle divergenze e questo portava a delle posizioni non chiare e distanti da quello per cui tanti elettori ci hanno dato fiducia.Come “Alleanza per Sinalunga” continueremo a portare avanti tutte le posizioni che in questi primi due anni abbiamo sposato, nell’interesse collettivo e non particolare, per il bene del nostro Comune, di chi ci vive e lavora. L’area politica di appartenenza sarà, chiaramente, quella del centrodestra senza ignorare le tante sensibilità e peculiarità di coloro che ci hanno appoggiato e continuano a seguire il nostro lavoro. Siamo disponibili, se lo vorranno, a collaborare con gli altri gruppi presenti all’opposizione con l’unico scopo di portare avanti un’opposizione ferma e concreta contro le politiche di una sinistra che promette e poi non mantiene."