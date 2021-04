Alleanza per Sinalunga: ''Bene interventi previsti per lo scalo ferroviario ma il Comune si dimentica del degrado che circonda la stazione''

“Abbiamo appreso da alcuni organi di stampa che la Giunta Regionale avrebbe stanziato dei fondi per potenziare il tratto Sinalunga-Arezzo-Stia e migliorare lo scalo ferroviario di Sinalunga. Questo non può che farci piacere perché da sempre sosteniamo la centralità del nostro Comune per quanta riguarda sia le arterie stradali sia quelle ferroviarie." Così in una nota i consiglieri comunali di Alleanza per Sinalunga, Mattia Savelli, Tatiana Roggi e Rebecca Papa."Negli articoli apparsi sulle testate giornalistiche - prosegue il gruppo consiliare - traspare anche la soddisfazione del sindaco Edo Zacchei, dobbiamo però sottolineare che la sua amministrazione ha fino ad oggi trascurato di apportare i necessari interventi di recupero delle aree degradate che costeggiano la stazione stessa. Come opposizione era stata presentata in data 17 febbraio 2020 un’interrogazione sul sottopassaggio pedonale, usato dai pendolari che si dirigono alla stazione oltre che dai cittadini intenti ad attraversare a piedi quel tratto per andare da una parte all’altra de la Pieve. In quell’occasione avevamo presentato anche una raccolta di fotografie che mostravano la sporcizia, l’incuria e la mancanza completa del basilare arredo urbano. A tal proposito spiccava l’ingegno impiegato per ovviare alla mancanza di cestini, mancanza “superata” legando, per mezzo di catene, dei cestini in plastica agli alberi. Avevamo anche sottolineato che quell’area era poco sicura in quanto scarsamente illuminata ma anche perché, come spesso avviene, il degrado urbano genera ulteriori criticità.Il Sindaco e l’assessore con delega al decoro ci avevano assicurato che sarebbero stati fatti degli interventi per migliorare la situazione, a distanza di più di un anno non di questi interventi non c’è nemmeno l’ombra.Vorremmo che l’Amministrazione comunale, oltre a gongolarsi del fatto che il nostro scalo ferroviario verrà migliorato, si attivi per recuperare l’area circostante alla stazione così da accogliere eventuali visitatori e restituire un minimo di decoro urbano alla cittadinanza.”