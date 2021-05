Sicurezza dei plessi scolastici e sociale, a Sinalunga risorse importanti per opere immediatamente cantierabili

Il Comune di Sinalunga è risultato beneficiario di tre importanti finanziamenti programmati dalla Regione Toscana, per un ammontare totale di circa 1 milione di euro, e inseriti nell’anticipazione del Fondo di Sviluppo e Coesione Sociale del Governo.



Gli interventi finanziati riguardano l’adeguamento alla normativa antincendio della scuola secondaria di Sinalunga, per un importo di 550.000 euro, e di ulteriori 400.000 per l’adeguamento alla normativa antisismica della scuola secondaria di Bettolle.



“Inoltre ci sono stati concessi 11.674 euro per ultimare il progetto degli “Orti sociali” di Poggio Baldino, che rappresenta un’attività importante per la RSA (Residenza sanitaria assistita), per la CAP (comunità alloggio protetta), per le scuole del territorio e per i cittadini che vorranno avvicinarsi alla natura ed alla sana possibilità di prodursi verdure in proprio”, spiega in sindaco Edo Zacchei.



“Oggi è importante avere i progetti esecutivi delle opere, proprio questo ci ha consentito di rientrare nel finanziamento che risulta essere a copertura totale degli investimenti - prosegue Zacchei -. Dobbiamo adesso impegnarci per andare ad appaltare, con le dovute procedure di gara, questi lavori che oltre a mostrare ancora una volta la sensibilità di questa Amministrazione Comunale verso le questioni sociali e il tema della scuola, mette in movimento ulteriore economia in questo territorio di quasi 1 milione di euro. I tempi tecnici amministrativi dovrebbero consentirci di giungere all’affidamento dei lavori entro l’anno in corso con la reale possibilità di realizzare gli interventi nel periodo delle vacanze estive dell’anno 2022”.