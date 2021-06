Transizione digitale, a Sinalunga apre l’ufficio per attivare lo SPID

L’Amministrazione comunale di Sinalunga ha deciso di aprire un ufficio appositamente dedicato al rilascio delle credenziali SPID per favorire la transizione digitale. Da martedì 8 giugno, i cittadini possono prendere appuntamento, telefonando al numero 0577 635245, per ottenere le credenziali SPID.L’utilizzo di SPID è gratuito. Tutti i cittadini, senza possibilità di delegare altre persone, possono richiedere le credenziali SPID, purché maggiorenni e in possesso di un documento rilasciato da un’autorità italiana: carta di identità elettronica o cartacea, patente, passaporto. Gli orari di apertura dello sportello SPID sono: martedì dalle 9:30 alle 12:30 e giovedì dalle 15:30 alle 17:30 presso il Palazzo Comunale - ufficio al piano terra.