Comune di Sinalunga: provvedimenti per il recupero dell’avanzo vincolato, servizi e riqualificazione

Nell’ultima seduta, la Giunta comunale di Sinalunga ha adottato significativi provvedimenti tra cui l’approvazione di una perizia suppletiva sui lavori di efficientamento energetico della scuola media di Sinalunga, destinando 28mila euro per lavori aggiuntivi non previsti e di miglioramento, finanziati con il ribasso d’asta del relativo appalto. I lavori vedranno la chiusura nei prossimi giorni, rispettando così i tempi previsti e che hanno visto l’impiego di 900mila euro di base d’asta per il miglioramento di tutto l’edificio scolastico.



“Un percorso complesso, che ha visto convivere in questo anno, l’attività didattica, il cantiere dei lavori e i protocolli anticovid. Ci siamo riusciti, in luglio quell’area non sarà più un cantiere e avremo quindi la possibilità di intervenirci come Comune anche per le normali manutenzioni esterne come il taglio dell’erba”, spiega il sindaco Edo Zacchei.



Inoltre il consiglio comunale, riunitosi in seduta ordinaria, ha approvato importanti atti contabili con i quali è stato definitivamente certificato, in riferimento al bilancio consuntivo 2020 e in particolare alla parte destinata agli investimenti dell’avanzo di amministrazione, la quota che rimane libera e quella che invece viene vincolata in virtù delle norme contabili degli enti locali: dei 737mila euro disponibili, sono stati certificati 602mila euro in avanzo libero e 135mila euro in avanzo vincolato.



“Un attento lavoro tra giunta e ragioneria dell’ente ci ha consentito di non restituire allo Stato l’avanzo vincolato, residuo dei trasferimenti avuti relativi al Covid e non impegnato. Abbiamo quindi destinato l’avanzo vincolato per interventi mirati al contenimento dei disagi relativi al Covid e in particolare finanziando il conguaglio 2020 della tassa di smaltimento dei rifiuti. Un aiuto quindi a tutte le famiglie, per mitigare gli aumenti sulle bollette della Tari. Abbiamo infine destinato gran parte dell’avanzo libero, circa 507mila euro per interventi di manutenzioni del patrimonio, di ampliamento dei servizi, in azioni volte alla promozione del territorio e per l’acquisto di un nuovo scuolabus”, prosegue Zacchei



In ultimo è stato approvato l’avvio di assunzione di un mutuo di 248.500 euro per finanziare l’intervento di riqualificazione di una parte del centro storico di Rigomagno compreso l’azione prevista per la ricostruzione di parte della medievale cinta muraria.



“Una seduta consigliare che mette a disposizione ulteriore risorse - conclude il primo cittadino di Sinalunga -, oltre a quelle previste dal bilancio di previsione, per migliorare i nostri paesi, i servizi offerti e la vivibilità in genere. Importanti indirizzi votati dalla maggioranza di centrosinistra, che ha visto il voto contrario dei consiglieri di opposizione, che ancora una volta non condividono atti importanti che vanno a favore dell’intera comunità, come possono essere gli interventi sul patrimonio, sulle manutenzioni o sull’acquisto di scuolabus. Grazie all’azione politica coordinata, la Giunta e l’intero gruppo di maggioranza sta operando in linea con i tempi e il contenuto del Documento programmatico del nostro insediamento”.