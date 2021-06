Sinalunga, Palazzo Pretorio inserito tra le opere triennali dei lavori pubblici

Il Consiglio comunale contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2021, ha anche approvato lo schema triennale dei lavori pubblici

Un documento importante dove la Giunta di Sinalunga ha inserito, tra le altre opere, il recupero del trecentesco Palazzo Pretorio, un’importante opera divisa in tre stralci. Il recupero di questo importante Palazzo riqualificherà conseguentemente il centro storico del capoluogo, oltre che restituire alla comunità un edificio di pregio per fini istituzionali e culturali.In attesa che venga consegnato il progetto esecutivo, elaborato che sarà in possesso dell’amministrazione entro il mese di agosto e finanziato da un contributo che è stato concesso, la Giunta comunale ha approvato pochi giorni fa il progetto definitivo propedeutico per partecipare a un bando regionale per il finanziamento del primo stralcio dell’opera.“Un bando regionale che il presidente Giani aveva garantito nelle fasi della sua elezione che va proprio a finanziare il recupero dei palazzi storici della Toscana. Nell’attesa delle risorse regionali abbiamo comunque già previsto il finanziamento di questa prima fase di intervento con risorse del proprio bilancio. Cerchiamo di pressare sull’iter da seguire della tabella di marcia, ma se tutti gli interlocutori rispetteranno i tempi, contiamo di arrivare all’appalto dei lavori per la fine dell’anno in corso. Uno degli obiettivi più rilevanti del nostro programma, che da anni la comunità stava attendendo. Ci impegneremo per portarlo a compimento, nella consapevolezza che forse oggi ci sono tutte le condizioni per aprire il cantiere di restauro di quel palazzo trecentesco tanto caro ai nostri cittadini, che con la sua torre civica tornerà a scandire le ore con i suoi rintocchi”, ha spiegato il sindaco Edo Zacchei.