Scoperta coltivazione di cannabis, 48enne arrestato dai Carabinieri

Dovrà rispondere del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, il 48enne che è stato colto in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Sinalunga mentre innaffiava piante di cannabis nelle adiacenze della propria abitazione.Il raccolto era imminente e le piante, alte più di un metro, erano pronte per essere tagliate. Dalla successiva essicatura si sarebbe ottenuta la marijuana che, immessa sul mercato, avrebbe consentito un ingente guadagno illecito.Nel corso della perquisizione sono state rinvenute e sequestrate, occultate all'interno di un box metallico, 11 piante di cannabis sativa, dell’altezza media superiore al metro e di un peso complessivo di 4 chili. Nel corso della perquisizione, effettuata anche al domicilio dell'uomo, i militari dell'Arma hanno inoltre rinvenuto 40 vasetti di germogli di cannabis, 300 grammi di marijuana pronta per esser immessa nel mercato, vari innaffiatoi, un barattolo di concime e antiparassitari specifici per la cannabis, nonché un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento.L'uomo è stato arrestato ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Siena in attesa del giudizio per direttissima.