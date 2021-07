Nuova vita al parco di via Umberto I a Sinalunga

Si è concluso il progetto di riqualificazione del parco di via Umberto I a Sinalunga; inaugurazione giovedì 15 luglio alle ore 21 con riapertura al pubblico

Gli interventi che hanno riguardato il parco di via Umberto I a Sinalunga sono la ricostruzione della rampa di accesso, il ripristino del muro di confine interno, un nuovo arredo urbano e il potenziamento del sistema di illuminazione, il tutto con lo scopo di far rivivere una parte del paese che da anni non era valorizzata a sufficienza.“Con questo intervento abbiamo rivalutato uno spazio verde importante e vitale per il nostro paese, un angolo adatto per tante iniziative o anche solo per trascorrere qualche ora in tranquillità. Questo spazio verrà dedicato agli amici di Dorking, paese inglese gemellato con Sinalunga”, spiega il sindaco Edo Zacchei.L’inaugurazione del nuovo parco avverrà giovedì 15 luglio a partire dalle ore 21:00, e oltre ad essere in presenza nel massimo rispetto delle norme anticontagio, la cerimonio verrà trasmessa in diretta facebook sui canali social del Comune di Sinalunga e vedrà anche il collegamento in diretta con Dorking.Nell’ambito della serata verrà poi consegnato un riconoscimento all’atleta Alessandro Cresti per l’impresa dell’Everesting che lo ha visto protagonista il 5 giugno scorso sulla salita di Farnetella e verrà poi presentato il nuovo volume della collana dei “Quaderni Sinalunghesi”, progetto che è stato ben valorizzato dalla Regione Toscana, sul Capodanno Toscano a 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante.