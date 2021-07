Nuove Acque, conclusi a Sinalunga i lavori per la realizzazione delle fognature in località Santarello

Investimento di 400mila euro per collegare l’intera area al depuratore comunale di via Voltella

Sono terminati i lavori di Nuove Acque per la realizzazione della rete fognaria nell’abitato del Santarello in Sinalunga, intervento che ha permesso di collegare la frazione al depuratore comunale. Un lavoro atteso da più di dieci anni da tutto il territorio, che ha richiesto lavorazioni specifiche proprio per le caratteristiche morfologiche del terreno e per cui è stato necessario costruire tre impianti di sollevamento per riportare le acque reflue a un livello utile per poter essere scaricate verso il depuratore comunale.Un investimento di 400 mila euro che ha visto la costruzione di circa 1700 metri di rete fognaria grazie alla quale i reflui urbani dell’area vengono scaricati nelle fognature e trattati dal sistema di depurazione garantendo una maggiore sicurezza ambientale.Con l’occasione sono stati sostituiti anche oltre 300 metri di condotta idrica e l’Amministrazione comunale ha predisposto l’impianto di pubblica illuminazione in un tratto dove non era presente.“Questo intervento, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale – ha dichiarato Paolo Nannini, presidente di Nuove Acque – è uno dei numerosi che stiamo portando avanti su tutto il territorio per estendere il servizio di depurazione anche alle località meno densamente popolate. Grazie a questa pianificazione e ai nostri investimenti, oltre a offrire un servizio migliore ai nostri cittadini, garantiremo uno smaltimento delle acque reflue rispettoso dell’ambiente”.“Un’opera attesa dagli abitanti del Santarello realizzata grazie all’intervento di Nuove Acque. I miei complimenti – ha dichiarato Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga - vanno a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa rete fognaria, che risolve problematiche relative all’igiene pubblica e migliora la vivibilità dei residenti. Un impegno importante – ha poi proseguito - concordato con i cittadini che adesso devono ultimare le ultime procedure di allaccio alla rete fognaria. Sono state investite risorse importanti – ha infine concluso il sindaco - ma che sono servite anche per aumentare la rete dei sottoservizi comunali e a ripristinare un buon manto stradale della via interessata dai lavori”.