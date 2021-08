Efficientamento energetico e sicurezza urbana, al via progetti per il territorio di Guazzino

Un progetto complessivo che prevende la realizzazione di marciapiedi e pubblica illuminazione della via centrale di Guazzino: il Comune di Sinalunga è stato beneficiario di un contributo statale di 180mila euro che ha utilizzato per l’intervento di efficientamento energetico e sicurezza urbana per GuazzinoL’ultimo consiglio comunale ha definitivamente destinato l’utilizzo di un contributo per l’efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il Comune è stato infatti beneficiario di un contributo statale di 180mila euro che ha utilizzato per un intervento di efficientamento energetico e sicurezza urbana per il paese di Guazzino.“Abbiamo finanziato – spiega il sindaco Edo Zacchei - un primo stralcio esecutivo importante di un progetto complessivo che prevede la realizzazione di marciapiedi e pubblica illuminazione della via centrale di Guazzino. Un progetto in linea con il nostro documento programmatico di legislatura, che riqualifica e mette in sicurezza una parte di territorio e che soprattutto non graverà in nessun modo nella spesa corrente del bilancio”.Il finanziamento sarà coperto completamente dalle disposizioni del decreto del ministero dell’interno del novembre scorso: “Un’altra importante opera - conclude Zacchei - che si aggiunge a quelle già programmate e avviate, ma soprattutto reale ed imminente, perché questo intervento sarà cantierato entro il mese di settembre prossimo”.